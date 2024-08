The Dark Pictures: Directive 8020 Premiere auf der Gamescom geplant

Mit The Dark Pictures: Directive 8020 verfolgt Supermassive Games erneut ein intensives Spielerlebnis, das zwischen interaktivem Film und Horrorspiel hin und her wechselt. Unklar ist, wie die Rolle des Kurators in Zukunft besetzt werden soll, dessen Darsteller Tony Pankhurst vor einigen Wochen verstorben ist. Der Entwickler selbst hat recht spät davon erfahren, die möglicherweise für neue Aufnahmen bei Pankhurst angefragt haben.

Anders als seine Vorgänger verlässt The Dark Pictures: Directive 8020 diesmal den sicheren Boden und schickt die Spieler in die unendlichen Weiten des Weltalls, um einen weiteren Aspekt dieses Genres abzubilden.

