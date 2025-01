Wrath of the Ancients: Die nächste epische Reise in Everspace 2 beginnt

EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients verspricht nicht nur Spannung, sondern auch umfangreiche Zugänglichkeit. Bleibt dran, Piloten – die Reise durch die Sterne hat gerade erst begonnen! Erste Einblicke liefert der Debüt-Trailer.

Michael Schade, CEO von ROCKFISH Games, zeigt sich begeistert: „Wrath of the Ancients erweitert das Universum der EVERSPACE-Serie massiv. Die Spieler können sich auf mehr Erkundung, mehr Kämpfe und bahnbrechende neue Inhalte freuen. Wer Cluster 34 liebt, wird von dieser Erweiterung nicht enttäuscht sein.“

Im neuen Kapitel droht ein intergalaktischer Konflikt, der die Menschheit an den Rand des Chaos bringt. Nach mysteriösen Angriffen, die menschliche Siedlungen in Cluster 34 verwüstet haben, stehen die Spieler vor der Aufgabe, das fragile Gleichgewicht zwischen der Menschheit und den Okkar zu retten. Der Konflikt führt Piloten tief in die Heimatwelten der Okkar, um die Wahrheit hinter den Angriffen zu entschlüsseln und einen neuen Krieg zu verhindern.

ROCKFISH Games hat mit Wrath of the Ancients eine aufregende Erweiterung für ihr Weltraum-Rollenspiel EVERSPACE 2 angekündigt. Das Add-on erweitert das Universum des Spiels und bringt nicht nur neue Sternensysteme, sondern auch frische Quests und eine fesselnde Geschichte.

