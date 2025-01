Dying Light: The Beast – Neue Projekte und verbesserte Technik ebnen die Zukunft

Diese Verbesserungen legen den Grundstein für die kommenden Projekte, die mehr bieten sollen als nur verbesserte Grafiken – die gesamte Spielmechanik wird aufpoliert. Das Moveset und die Animationen von Kyle Crane beispielsweise werden so angepasst, dass sich das Gameplay flüssiger und natürlicher anfühlt, was vor allem den langjährigen Fans zugutekommt.

Kaum zu fassen, aber Dying Light feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen – und das mit jeder Menge Überraschungen für Fans und Spieler. Während Techland das Jubiläum gebührend feiert, stehen die Weichen bereits für die Zukunft des Franchises. Die Entwickler kündigen eine spannende Weiterentwicklung an, die nicht nur die beliebten Spiele erweitert, sondern auch das Universum von Dying Light auf neue Medien ausdehnt.

What do you think?