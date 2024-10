Xbox im Aufwind: Rekord-Umsätze, User-Wachstum und Game Pass-Erfolg trotz Hardware-Rückgang

Satya Nadella, CEO von Microsoft, kommentierte die jüngsten Entwicklungen in der Gaming-Abteilung sehr positiv. „Unsere Übernahme von Activision Blizzard King vor einem Jahr zeigt jetzt schon deutliche Resultate,“ so Nadella. „Wir fokussieren uns auf nachhaltiges Wachstum, das auf margenstarken Inhalten und Services basiert.“ Die Zahlen unterstützen diese Aussage: Noch nie gab es so viele monatlich aktive Nutzer und die Umsätze im Game Pass haben neue Rekordwerte erreicht. Der durchschnittliche Umsatz pro Abonnent im ersten Quartal konnte ebenfalls gesteigert werden.

Mit dem Release von Call of Duty: Black Ops 6 auf Game Pass unternahm Microsoft einen strategischen Schachzug, um Abonnenten für den Dienst zu gewinnen. Die Veröffentlichung dieses Titels als erster seiner Art direkt zum Launch im Game Pass könnte den Dienst mit bis zu vier Millionen neuen Abonnenten stärken, spekulieren Analysten. Für Microsoft ist dies ein wichtiges Signal: Das Game Pass-Modell könnte sich nicht nur als nachhaltige Einnahmequelle etablieren, sondern auch als Weg, Spieler langfristig an die Marke zu binden.

Trotz eines Rückgangs beim Umsatz der Xbox-Hardware um 29 % konnte das Unternehmen diesen Verlust durch einen Anstieg des Umsatzes aus Content und Diensten um 61 % mehr als kompensieren. Insbesondere die populären Spieleserien Call of Duty, World of Warcraft, Diablo und Overwatch, die jetzt Teil von Microsofts Portfolio sind, tragen wesentlich zum Erfolg bei. Der Content- und Service-Umsatz profitierte dabei von der Übernahme und stieg um 53 Punkte. Der Zuwachs zeigt, dass Microsoft zunehmend auf eine Strategie setzt, bei der nicht mehr die Konsole im Vordergrund steht, sondern der Zugang zu hochwertigen Inhalten und Dienstleistungen. Langfristig wird erwartet, dass die Xbox-Hardware keine Zukunft mehr hat .

