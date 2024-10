Marvel’s Wolverine verliert Creative Director und geht zu Xbox – Bericht

In einer überraschenden Ankündigung verließ Brian Horton, der 2021 als Creative Director für Marvel’s Wolverine angekündigt wurde, offenbar das Projekt und widmet sich nun einem neuen Abenteuer. Laut einem Bericht von Game File ist Horton seit Sommer somit nicht mehr an Marvel’s Wolverine Entwicklung beteiligt und bringt seine Expertise als neuer Creative Director in das mit Spannung erwartete Reboot von Perfect Dark ein. Der Wechsel ist ein bedeutender Schritt für Horton, der nun bei den Xbox Game Studios und The Initiative das nächste Kapitel der klassischen Geheimagentenserie aufschlagen wird.

Marvel’s Wolverine Entwicklung geht weiter

Für Marvel’s Wolverine bedeutet dieser Wechsel jedoch keinen Stillstand. Die Führung übernimmt anscheindend Marcus Smith, ein bekannter Name bei Insomniac Games, der bereits für Titel wie Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart und das neueste Abenteuer Marvel’s Spider-Man 2 als Creative Director verantwortlich war. Mit Smith an der Spitze und Mike Daly als neuem Game Director – der Cameron Christian ablöst, der Insomniac Games in einer neuen Rolle erhalten bleibt – bleibt Marvel’s Wolverine in erfahrenen Händen. Daly hat zuvor als Lead Designer und Game Director an verschiedenen Insomniac-Projekten gearbeitet, darunter ebenfalls Ratchet & Clank: Rift Apart und die beliebten Spider-Man-Spiele.

Die personellen Veränderungen bei Marvel’s Wolverine scheinen kreative Gründe zu haben, so zumindest die Berichte von Game File. Es ist nicht das erste Mal bei Sony, dass bedeutende Köpfe wegen kreativer Differenzen das Weite suchen. Auch die Uncharted-Autorin Amy Hennig aus selben Gründen hingeschmissen. Ein Sprecher von Sony Interactive Entertainment bestätigte den Rollenwechsel, hielt sich jedoch bedeckt, was die genauen Gründe für die Umstrukturierung betrifft. Es bleibt daher Raum für Spekulationen, ob die Änderungen ein Hinweis auf eine neue kreative Richtung für das Wolverine-Spiel sind.

Microsoft optimistisch für Perfect Dark

Parallel dazu äußerte sich ein Vertreter von Microsoft Gaming gegenüber Game File optimistisch über Hortons Wechsel zu Perfect Dark: Er bringe „einen reichen Erfahrungsschatz“ in das Projekt ein, das sich auf der Xbox Series und dem PC durchsetzen soll. Für Wolverine-Fans und Perfect-Dark-Enthusiasten bleibt die Vorfreude jedoch vorerst gedämpft, da beide Spiele weiterhin ohne ein festes Erscheinungsdatum auskommen müssen. Der Insomniac-Title steht laut jüngster Berichte allerdings kurz vor der Premieren.