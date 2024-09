Concord: Das Spiel, das keiner wollte, wird zum unbezahlbaren Sammlerstück

In einem letzten Aufbäumen gegen die Unvermeidlichkeit des Game Over verabschiedet sich „Concord“ in weniger als 24 Stunden auf eine Weise, die sowohl herzzerreißend als auch tiefgründig ist – deine letzten Momente waren sicher unvergesslich.

Vielleicht ja dazu, um einem anderen fragwürdigen Trend zu folgen. Nach dem beispiellosen Flop haben sich die verzweifelten Überlebenden in eine besonders makabre Art der Spielerfahrung gestürzt. Anstatt sich dem tragischen Schicksal zu ergeben, haben sie beschlossen, den letzten Akt ihres Spiels auf die ironischste Weise zu inszenieren: durch massenhafte Selbstmorde im Spiel. Denn durch das dramatische Sterben lassen sich immerhin noch wertvolle XP verdienen und „Concord“ damit in der Trophäenliste verewigen. Wenigstens ein kleiner Erfolg für das Spiel!

Mit der Ankündigung wurde der digitale Verkauf umgehend eingestellt. Und was passiert, wenn etwas nicht mehr verfügbar ist? Genau, die Preise schießen in die Höhe. Aber während die meisten von uns einfach nur weiterleben und das nächste Spiel spielen würden, haben einige schlaue Köpfe eine neue Einnahmequelle entdeckt: physische Kopien von „Concord“ auf eBay für absurde Preise zu verkaufen . Ein Klassiker! Immerhin gibt es Leute, die tatsächlich glauben, dass eine Kopie von „Concord“ auf Disc im Jahr 2024 eine lukrative Investition sein könnte, wenn schon nicht für Sony.

Es gibt einige wirklich faszinierende Entwicklungen in der Welt der Videospiele, und das Aus von „Concord“ hat definitiv einen Platz auf dieser Liste verdient. PlayStation und Firewalk Studios haben kürzlich angekündigt, dass der Hero-Shooter „Concord“ am 6. September 2024 überraschend früh offline gehen wird . Überraschend? Sicherlich nicht. Spiele, die derart scheitern, werden nun mal früher oder später eingestellt. Doch das wirklich Amüsante daran ist, wie die Gaming-Community darauf reagiert.

What do you think?