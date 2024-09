Star Wars Outlaws Director „enttäuscht“ vom Metacritic Score

Star Wars Outlaws ist ein weiteres Spiel, das die Meinungen der Spieler, der Presse und der Community spaltet. Besonders auffällig wird dies bei den Bewertungen, die das Spiel auf Plattformen wie Metacritic erhalten hat. Der Creative Director des Spiels, Julian Gerighty, zeigte sich in einem Interview enttäuscht über die durchwachsene Resonanz, insbesondere auf Metacritic.

Aktuell erreicht Star Wars Outlaws auf der PlayStation 5 dort einen Score von 76, basierend auf 82 Kritiken. Die Bewertungen fallen äußerst unterschiedlich aus und reichen von Höchstnoten bis hin zu einer Bewertung von 4, wie etwa von Eurogamer. Die Diskrepanz in den Bewertungen zeigt sich auch bei anderen Spielen, wie etwa Concord, das von Eurogamer mit 6 von 10 bewertet wurde. Dies verdeutlicht, dass unterschiedliche Medien scheinbar unterschiedliche Maßstäbe anlegen.

Der User-Score auf Metacritic fällt zudem noch niedriger aus, was die geteilten Meinungen innerhalb der Community widerspiegelt. Im PlayStation Store wird das Spiel derzeit mit 3,76 von 5 Punkten bewertet, wobei hier nur die Bewertungen von Spielern einfließen, die das Spiel tatsächlich besitzen. Diese Unterschiede in der Bewertung verdeutlichen, dass sich jeder Spieler am besten selbst ein Bild von Star Wars Outlaws machen sollte, anstatt sich allein auf Kritiken zu verlassen.

Enttäuscht, aber stolz auf Star Wars Outlaws

Julian Gerighty, der Creative Director des Spiels, äußerte seine Enttäuschung über diese gemischten Reaktionen und insbesondere über den Metacritic-Score. „Natürlich ist uns die Anerkennung von Presse und Kritikern sehr wichtig“, sagte Gerighty gegenüber GamesRadar. „Aber die Spieler können sich wirklich mit dem identifizieren, was wir gemacht haben.“ Er betonte, dass es trotz der geteilten Meinungen auch sehr viele positive Reaktionen auf das Spiel gab. Insbesondere die beeindruckenden Bilder, die Spieler in sozialen Netzwerken geteilt haben, seien für das Team ein Zeichen dafür, dass das Spiel eine einzigartige Star Wars-Erfahrung bietet, die es so noch nie gab.

Gerighty stellte außerdem klar, dass das Team weiter an Verbesserungen arbeiten werde, um das Spiel langfristig zu unterstützen. „Das wird ein Spiel sein, das Millionen von Menschen jahrelang spielen werden, und wir werden nie aufhören, es zu verbessern“, so Gerighty abschließend.

In unserem Review zu Star Wars Outlaws konnte der Titel ebenfalls überzeugen, insbesondere durch die bisher authentischste Erfahrung eines Star Wars-Spiels, das auf der original Trilogie basiert. Indes scheint es bereits Pläne für Star Wars Outlaws 2 zu geben.