Destiny 2: Heresy – Das Imperium marschiert ein! Star Wars-Kollaboration enthüllt

Bungie hat die dritte Episode von Destiny 2, Heresy, offiziell vorgestellt – und diesmal mit einem besonderen Clou: Eine epische Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games bringt ikonische Star Wars-Elemente ins Destiny-Universum. Hüter können sich auf imperiale Rüstungen, bekannte Emotes und thematisch passende Finisher freuen.

Dunkle Mächte erwachen

Ab dem 4. Februar 2025 wird das Destiny-Universum von der dunklen Seite der Macht durchdrungen. Jede Wächterklasse erhält ein einzigartiges Rüstungsornament, inspiriert von den berüchtigten Truppen des Galaktischen Imperiums. Dazu kommen zahlreiche kosmetische Items, darunter Star Wars-Accessoires, Emotes und Finisher, die den Kampf gegen die Dunkelheit noch cineastischer gestalten.

Diese Zusammenarbeit wurde in einem offiziellen Livestream von Bungie enthüllt, den sich Fans erneut ansehen können. Die Präsentation gab zudem einen ausführlichen Einblick in das Gameplay von Heresy, das mit neuen Herausforderungen aufwartet.

Die Rückkehr des Dreadnaughts & The Nether

Ein Highlight der Episode ist die Rückkehr des Dreadnaughts, des gewaltigen Hive-Kriegsschiffs, das erstmals in The Taken King auftauchte. Dort erwartet die Spieler eine brandneue Aktivität namens „The Nether“, die sich als anspruchsvolle Herausforderung erweisen wird.

Laut Bungie-Redaktionsleiter Brian Ekberg bietet The Nether eine Mischung aus Patrouillen, herausfordernden Gegnerzonen und heroischen Bosskämpfen – alles in den unheilvollen, labyrinthartigen Korridoren des Dreadnaughts. Das Ziel: Die Waffen des Schiffes deaktivieren und die Besessenen daran hindern, ihre Verderbnis weiter auszubreiten.

Zusätzlich kommen Rogue-Lite-Elemente zum Einsatz. Inspiriert von vorherigen Experimenten wie The Coil (Season of the Wish) und Deep Dives (Season of the Deep), wird das Erlebnis dynamischer gestaltet. Je weiter man vordringt, desto stärker werden die Feinde, und Spieler können Segnungen freischalten, die das Gameplay beeinflussen.

Destiny 2 verändert sich – und das nachhaltig

Die Enthüllung von Heresy fällt in eine Zeit großer Umstrukturierungen für Bungie. Zum 10. Jubiläum von Destiny kündigte das Studio an, sein Veröffentlichungsmodell zu überarbeiten. Statt einer großen Erweiterung pro Jahr soll es künftig zwei mittelgroße Erweiterungen sowie vier große kostenlose Inhaltsupdates geben. Der Startschuss für dieses neue Modell fällt im Sommer 2025 mit der Veröffentlichung von Codename Apollo, einem nicht-linearen, charakterbasierten Abenteuer.

Mit der Star Wars-Kollaboration, der Rückkehr des Dreadnaughts und neuen Gameplay-Mechaniken verspricht Heresy, ein epischer Abschluss für die Licht- und Dunkelheitssaga zu werden. Die Macht ist mit den Hütern – oder sie werden lernen, sich der dunklen Seite zu stellen.