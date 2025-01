Silent Hill 2 Remake: Zwei Millionen Verkäufe – Erfolg oder Enttäuschung?

Mit diesem Ergebnis steht Konami vor einer schwierigen Entscheidung. Sollten sie weiterhin auf Remakes setzen oder sich auf neue Projekte konzentrieren? Ein Erfolg im Stil von Resident Evil scheint jedenfalls noch in weiter Ferne. Vielleicht ist das Silent Hill 2 Remake dennoch ein solider Grundstein für eine Rückkehr der Serie – sofern man Lehren aus den Verkaufszahlen zieht. Bloober zeigt jedenfalls Interesse an weiteren Projekten dieser Art.

Vergleicht man die Zahlen mit anderen großen Remakes, könnte Silent Hill 2 hinter den Erwartungen zurückbleiben. Beispielsweise erreichte das Resident Evil 4 Remake bereits in den ersten zwei Tagen drei Millionen verkaufte Einheiten. Zwar ist die Silent Hill-Reihe nicht so umsatzstark wie Resident Evil, dennoch hatte Konami mit einer größeren Nachfrage gerechnet.

Bereits kurz nach dem Launch am 8. Oktober 2024 übertraf das Spiel die erste Millionenmarke. Innerhalb von nur drei Tagen wurden eine Million Exemplare verkauft , was einen starken Start vermuten ließ. Doch der weitere Verkaufsverlauf lässt aufhorchen: Die zweite Million wurde erst mehr als drei Monate später erreicht. Ein Zeichen, dass der Hype nach dem Launch schnell abgeflacht ist?

