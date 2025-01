Halo für PS5 – Gerüchte um Xbox-Offensive auf PlayStation erreichen neues Level

Die Gaming-Welt ist in Aufruhr, seit Nintendo endlich die Nintendo Switch 2 enthüllt hat. Nach Jahren voller Leaks, Spekulationen und Hoffnungen bestätigte Nintendo am 16. Januar 2025 offiziell die neue Konsole mit einem Trailer, der sich vor allem auf die Hardware konzentrierte. Genau das hatte der Insider NateDrake – auch bekannt als Nate the Hate – vorhergesagt. Diese punktgenaue Vorhersage hat ihm in der Gaming-Community den Status einer äußerst vertrauenswürdigen Quelle eingebracht.

Halo auf PS5 ist auf einmal viel wahrscheinlicher

Doch was hat das alles mit der PS5 zu tun? NateDrake sorgte in letzter Zeit nicht nur mit seinen Switch 2-Leaks für Furore, sondern auch mit Behauptungen, die PS5-Besitzer hellhörig machen dürften. Laut ihm sollen Halo: The Master Chief Collection und Microsoft Flight Simulator noch dieses Jahr auf der PS5 erscheinen – eine Meldung, die bereits von Windows Central unterstützt wurde. Sollte sich das bewahrheiten, wäre dies ein unerwarteter Schritt von Microsoft, die bislang ihre wichtigsten Marken strikt exklusiv auf Xbox und PC hielten.

Die Ankündigung der Nintendo Switch 2 hat somit indirekt die Glaubwürdigkeit dieser Gerüchte gestärkt. Schließlich hat NateDrake mit seiner präzisen Prognose bewiesen, dass er Zugang zu verlässlichen Quellen hat. Wenn er mit den Details zur Nintendo Switch 2 recht hatte, warum sollten seine Aussagen zu Sonys Konsole weniger glaubwürdig sein?

Ankündigung beim Xbox Direct oder State of Play?

Neben den Spekulationen um Halo und den Flight Simulator hat NateDrake außerdem angedeutet, dass Sonys nächste State of Play bereits im Februar stattfinden könnte. Sollte das stimmen, könnten wir schon bald offizielle Bestätigungen – oder zumindest neue Hinweise – zu diesen potenziellen PS5-Releases erhalten. Möglicherweise kommt dem Microsoft aber noch zuvor, die in der kommenden Woche einen neuen Xbox Direct Showcase in der Pipeline haben.

Natürlich bleibt wie immer ein gesundes Maß an Skepsis angebracht. Leaks und Gerüchte sind nur so gut wie ihre Quellen, und selbst Insider liegen gelegentlich daneben. Doch mit der Nintendo Switch 2-Enthüllung hat NateDrake seinen Ruf gefestigt und das Feuer der Spekulationen um Halo auf der PS5 ordentlich angefacht. Gaming-Fans dürfen gespannt bleiben, was 2025 noch bereithält.