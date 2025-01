Shuhei Yoshida: Horizon Forbidden West überrascht – aber nicht im positiven Sinne

Trotz der Verkaufszahlen bleibt die Horizon-Reihe ein Kernbestandteil des PlayStation-Portfolios. Mit der VR-Erweiterung Horizon Call of the Mountain und dem geplanten dritten Teil dürfte Guerrilla Games weiterhin an der Erfolgsformel arbeiten. Yoshida bleibt zumindest optimistisch und beschreibt die Fortsetzung als „größer und toll“.

PlayStation-Veteran Shuhei Yoshida hat in einem Interview für Kinda Funny Games offen über die Verkaufszahlen von Horizon Forbidden West gesprochen – und dabei überrascht, dass die Fortsetzung von Horizon Zero Dawn hinter seinen Erwartungen zurückblieb. Obwohl das Spiel von Fans und Kritikern gelobt wurde, konnte es die Erfolge seines Vorgängers nicht ganz erreichen. Aber warum?

