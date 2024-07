Hunt: Showdown 1896 – Alle Details zum PS5 & Xbox Series X|S Launch

Mit der neuen CRYENGINE 5.11 erleben Spieler zudem ein völlig neues Level an Grafik und Sound. Dies beinhaltet neue visuelle Effekte, ein eindringliches Soundscape und eine deutlich verbesserte Performance, die einen noch tiefer in die Welt von ‚Hunt: Showdown‘ eintauchen lassen.

Am 15. August 2024 erweitert der Entwickler das Spiel um eine neue, geografisch weit entfernte Region: die Rocky Mountains von Colorado. Die erste Karte, Mammon’s Gulch, entführt euch in ein riesiges, detailliertes Biom, in dem ihr euch den Schatten mächtiger Berge stellen müsst. Die Gipfel überragen die längst vergessene Stadt wie dunkle Wächter, während unter der scheinbar unberührten Natur eine dunkle Macht brodelt, die aus den darunterliegenden Ölfeldern stammt.

What do you think?