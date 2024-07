Test Drive Unlimited Solar Crown: Ferrari & Collector’s Edition bestätigt

Der Preis für die „Test Drive Unlimited Solar Crown“ Collector’s Edition liegt bei 249 EUR. Der MMO-Racer erscheint am 12. September 2024 . In dieser Woche sprach KT Racing außerdem über den Post-Launch-Support des Racers.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1974 hat sich Ferrari als Inbegriff für italienische Sportwagen-Kunst und -Leistung etabliert. In „Test Drive Unlimited Solar Crown“ sind 10 dieser legendären Modelle vertreten, die die perfekte Symbiose aus Leistung, Design und Prestige in sich vereinen, die Ferrari seit Jahrzehnten auszeichnet.

