Indiana Jones and the Great Circle: Collector’s Edition für echte Abenteurer vorgestellt

Indiana Jones and the Great Circle erscheint am 09. Dezember für Xbox Series X|S und PC und folgt im Frühjahr 2025 für PS5.

Der Inhalt der Indiana Jones and the Great Circle: Collector’s Edition gestaltet sich wie folgt:

Die Indiana Jones and the Great Circle: Collector’s Edition erscheint bisher offiziell nur für Xbox Series X|S und PC, aufgrund der physischen Extras ist diese aber auch für PS5-Spieler interessant, sobald der Titel im Frühjahr 2025 für ihre Konsole folgt. Einen Kompromiss muss man möglicherweise trotzdem eingehen, da nicht sicher ist, ob es diese Edition auch für PS5 geben wird.

Bethesda und Machine Games haben bei der gestrigen Gamescom Opening Night nicht nur die PS5-Version von Indiana Jones and the Great Circle angekündigt, eine Collector’s Edition wird es ebenfalls geben, die für echte Abenteurer ein Must-have ist.

