Indiana Jones and the Great Circle: Indie schwingt unzensiert die Peitsche

Bethesda gab heute erleichtert bekannt, dass Indiana Jones and the Great Circle von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) eine Altersfreigabe ab 16 Jahren erhalten hat und in Deutschland somit ungeschnitten erscheinen wird.

Unklar ist, ob sich dies nur auf Gewaltdarstellungen bezieht oder ob auch Hakenkreuze in der deutschen Fassung zu sehen sein werden. Die Verwendung in Spielen ist weiterhin nicht immer ganz klar und oft eine Einzelfallentscheidung, in welchem Kontext diese Symbole zu sehen sind. Grundsätzlich ist die Verwendung der Symbole in Videospielen für den deutschen Markt möglich und kann auch so bei der USK eingereicht werden. Die endgültige Entscheidung liegt jedoch bei diesen und kann durchaus negativ ausfallen.

Wir haben einmal bei Bethesda nachgefragt und hoffen auf eine genauere Antwort.

Das erwartet die Spieler in Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle wird von MachineGames in enger Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt und führ Spieler auf eine spannende Reise. Das Abenteuer ist zeitlich zwischen den ikonischen Filmen Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug angesiedelt, was die Frage nach abgebildeten Hakenkreuzen also verständlich macht. Spieler erwarten hier atemberaubende Schauplätze und aufregende Sequenzen, die typisch für das Indiana-Jones-Universum sind. Dabei müssen Rätsel gelöst, dunkle Mächte bekämpft und Faustkämpfe ausgetragen werden, um das Abenteuer zu bestehen. Die Story ist laut Bethesda filmreif inszeniert und entführt die Spieler rund um den Globus, um das Geheimnis des „Großen Kreises“ zu lüften.

Das Spiel erscheint zunächst am 9. Dezember für Xbox X|S, PC und Game Pass. Für PlayStation 5 wird die Veröffentlichung im Frühjahr 2025 folgen.