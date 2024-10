[REDACTED] – Das Callisto Protocol Spin-Off ist jetzt erhältlich

In [REDACTED] übernehmen die Spieler die Rolle eines einfachen Wachmanns, der verzweifelt versucht, die letzte Fluchtkapsel lebend zu erreichen. Doch die Herausforderungen sind gewaltig: Horden von infizierten Häftlingen, tödliche Sicherheitssysteme und rivalisierende Überlebende machen den Ausbruch zu einem gefährlichen Unterfangen. Das Spiel zwingt die Spieler dazu, strategisch zu denken und die richtige Kombination aus tödlichen Waffen, Anzügen und Upgrades zu wählen, um in dieser gnadenlosen Umgebung zu überleben.

Striking Distance Studios und KRAFTON haben mit [REDACTED] einen Sci-Fi-Roguelike-Dungeon-Crawler veröffentlicht, der die Spieler in die brutalen Hallen des Black Iron Prison ausT he Callisto Protocol entführt.

What do you think?