Call of Duty-Franchise überschreitet 500 Millionen Verkäufe – Black Ops 6 setzt neue Maßstäbe

Die Call of Duty-Reihe ist seit ihrer Gründung ein echter Verkaufsschlager und bleibt auch heute eine der erfolgreichsten Marken in der Gaming-Branche. Mit der kürzlichen Veröffentlichung von „Call of Duty: Black Ops 6“ wurde ein weiterer Meilenstein erreicht. Microsoft gab nämlich bekannt, dass das Spiel den größten Start in der Geschichte der Serie verzeichnet hat, was die Leistung und die ungebrochene Popularität untermauert.

Eine halbe Miliarde Call of Duty-Spiele verkauft

Wie die Washington Post berichtet, hat Activision außerdem verkündet, dass die Call of Duty-Reihe nun über 500 Millionen Einheiten weltweit verkauft hat. Diese Zahl ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass große Erfolge wie „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty Mobile“ als Free-to-Play-Titel nicht zu diesem Gesamtverkaufswert beitragen. Diese Spiele haben Millionen von Spielern angezogen, aber es sind die Haupttitel der Serie, die diese beeindruckenden Verkaufszahlen in die Höhe treiben.

Mit diesem Verkaufserfolg hat sich Call of Duty zur zweit meistverkauften Videospielreihe aller Zeiten entwickelt. Zwar ist Mario weiterhin unangefochten an der Spitze, doch hat die Shooter-Serie nun legendäre Titel wie Tetris und Grand Theft Auto hinter sich gelassen. Diese Leistung spricht für die Innovationskraft und die anhaltende Relevanz der Call of Duty-Marke in einer sich ständig verändernden Gaming-Landschaft.

Call of Duty: Black Ops 6 legt den erfolgreichsten Launch hin

Microsoft-CEO Satya Nadella äußerte sich während der Gewinnbesprechung des Unternehmens für das erste Quartal zur frühzeitigen Leistung des Spiels: „Der Start von Black Ops 6 war die größte Call of Duty-Veröffentlichung aller Zeiten und stellte Rekorde für die Anzahl der Spieler am ersten Tag sowie für Game Pass-Abonnenten auf.“ Damit unterstreicht das Franchise die Anziehungskraft und die Fähigkeit von Microsoft, Spieler dort abzuholen, wo sie sind.

Ferner stiegen die Stückzahlen auf PlayStation und Steam im Jahresvergleich um über 60 %. Dies zeigt nicht nur den Erfolg von „Call of Duty: Black Ops 6„, sondern auch, wie effektiv Microsofts Strategie ist, den Spielern Zugang zu einer breiten Palette von Spielen auf verschiedenen Plattformen zu ermöglichen.

Die Übernahme von Activision und dem Call of Duty-Franchise schlägt sich mit jedem Quartal auch im Geschäftsbericht wider, der sich für Microsoft erneut sehen lassen kann, obwohl die Xbox-Hardwareverkäufe stetig zurückgehen.