Little Nightmares 3: Stimmiger Trailer zu Halloween

Bandai Namco enthüllt passend zu Halloween einen neuen Trailer zu Little Nightmares 3. Der Trailer gibt erste Einblicke in die unheimliche Süßigkeitenfabrik und die erste Begegnung mit der Aufseherin, der mysteriösen Bewohnerin dieses düsteren Ortes. Inmitten der gruseligen Fabrik schleichen Low und Alone umher, während Arbeiter unermüdlich Süßigkeiten produzieren, stets überwacht von der bedrohlichen Aufseherin.

Little Nightmares 3 erzählt die Geschichte von Low und Alone, die versuchen, dem „Nirgendwo“ zu entkommen. Gefangen in der „Spirale“, einer Sammlung verstörender Orte, kämpfen sie ums Überleben und weichen den lauernden Schatten aus. Neu in der Serie ist der Online-Koop-Modus, der es den Spielenden erlaubt, gemeinsam durch die düsteren Welten zu streifen.

Der Release ist für 2025 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch geplant.