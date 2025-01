The Blood of Dawnwalker – Coen, ein Held, der menschlich bleibt

Rebel Wolves, ein Studio aus ehemaligen CD Projekt RED-Entwicklern, sorgt mit seinem neuen Projekt The Blood of Dawnwalker für Aufsehen. Das vampirzentrierte Open-World-Action-RPG spielt im 14. Jahrhundert in den Karpaten und stellt einen frischen Ansatz vor: einen Protagonisten, der weder übermächtig noch unverwundbar ist. Stattdessen rückt das Spiel eine Geschichte in den Fokus, die auf Menschlichkeit, Verletzlichkeit und Charakterentwicklung basiert.

Coen, der Hauptcharakter, ist ein frisch erschaffener „Dawnwalker“. Obwohl Gameplay-Material erst im Sommer veröffentlicht wird, brechen die Entwickler bereits mit Erwartungen. Game Director Konrad Tomaszkiewicz betonte in einem Twitch-Stream, dass Coen nicht die typischen Superkräfte eines Vampirs haben wird. Tagsüber ist er ein normaler Mensch, kämpft mit Schwert und Magie – und bleibt dennoch verletzlich. „Er kann von jedem getötet werden“, erklärte Tomaszkiewicz. Dieses Konzept hebt das Spiel von anderen ab, die oft auf Machtfantasien setzen.

Keine Kopie von Geralt

Doch Coen unterscheidet sich nicht nur spielmechanisch, sondern auch erzählerisch. Laut Autor Jakub Szamałek ist Coen ein emotionaler, verletzlicher Charakter, der sich am Anfang seines Abenteuers befindet. Er ist kein zynischer Veteran wie Geralt von Riva aus The Witcher. Stattdessen ist er ein junger Mann, der ehrlich mit seinen Gefühlen umgeht und dadurch nahbar wirkt. „Es macht so viel Spaß, ihn zu schreiben“, sagte Szamałek. „Er ist ein erfrischend anderer Protagonist.“

Interessant ist auch ein zentrales Spielelement: Ein Zeitlimit von 30 Tagen, das jedoch nicht als strikter Countdown verstanden werden soll. Laut den Entwicklern dient es mehr dazu, den Druck auf die Spieler organisch zu gestalten, ohne sie zu stressen. Wie genau dieses System funktioniert, bleibt abzuwarten.

Das Spiel wird für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen. Ein Veröffentlichungsdatum steht allerdings noch aus. Fans dürfen sich auf ein einzigartiges Erlebnis freuen, das mit bekannten Vampir-Klischees bricht und eine emotional packende Geschichte in einer düsteren Welt verspricht.

In diesem Artikel erklären Rebel Wolves, warum sie sich von CD Projekt getrennt haben und welche Ambitionen sie mit The Blood of Dawnwalker verfolgen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch hier noch einmal den ersten Trailer ansehen.