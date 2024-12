Ubisoft plant nach Skull and Bones offenbar ein weiteres AAAA-Spiel

Ubisoft arbeitet offenbar an einem neuen, bisher unangekündigten AAAA-Spiel. Nach dem holprigen Weg von Skull and Bones im vergangenen Jahr wagt der Entwickler wohl einen weiteren Vorstoß in die hochambitionierte „Quadruple-A“-Kategorie.

„AAAA“ – Hype oder Substanz?

Skull and Bones war für Ubisoft ein mutiger Schritt. Das Piraten-Abenteuer wurde schon vor seiner Veröffentlichung kontrovers diskutiert. Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, bezeichnete es stolz als „AAAA“-Spiel – ein Begriff, der nicht nur das enorme Budget, sondern auch die hohen Erwartungen symbolisieren sollte. Doch das Ergebnis? Gemischte Kritiken und ein Publikum, das sich schwer mit mit Black Flag Spin-Off tat.

Dennoch scheint Ubisoft nicht bereit, die Segel zu streichen. Laut einem Hinweis im LinkedIn-Profil (via X) eines Junior Sound Designers bei Ubisoft Indian Studios arbeitet das Unternehmen bereits an einem neuen AAAA-Titel. Details? Fehlanzeige. Doch die Erwähnung der „AAAA“-Bezeichnung lässt vermuten, dass Ubisoft noch größere Ambitionen hegt.

Was könnte Ubisoft in der Pipeline haben?

Die Branche spekuliert heftig. Wird es ein neues Open-World-Abenteuer, ein Multiplayer-Gigant oder vielleicht ein bahnbrechendes Story-Spiel? Vielleicht ist Beyond: Good & Evil 2 damit gemeint, das einen ähnlichen Weg wie Skull and Bones geht? Die einzige Gewissheit ist, dass Ubisoft den AAAA-Ansatz weiter perfektionieren will. Insbesondere nach der Ankündigung von The Witcher 4 durch CD Projekt RED dürfte der Konkurrenzdruck enorm sein, die dem „AAAA“-Trend scherzhaft mit „AAAAA“-Spielen Konkurrenz machen wollen. Ein Seitenhieb, der Ubisoft möglicherweise zum Nachdenken anregt – oder anspornt, die Qualität weiter zu steigern.

Während Skull and Bones mit Inhalten für das zweite Jahr nach dem Release unterstützt wird, bleibt die Frage: Wird Ubisoft aus seinen Fehlern lernen? Die Spielewelt wartet gespannt darauf, ob das nächste AAAA-Projekt wirklich die versprochene Revolution liefert – oder nur ein weiterer PR-Schachzug ist.