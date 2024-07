White Day 2: The Flower That Tells Lies – Das Grusel-Adventure ersheint im August

PQube hat das Release-Datum von White Day 2: The Flower That Tells Lies für den 15. August bestätigt, das für PS5 und Xbox Series X|S erscheint.

White Day 2: The Flower That Tells Lies ist ein Survival-Horror-Spiel, das als direkte Fortsetzung des koreanischen Klassikers „White Day“ dient. Es führt die Spieler zurück in die Yeondu High School, um die dunklen Geheimnisse zu enthüllen, die nach dem ersten Spiel zurückblieben.

Eines Tages im Jahr 2001, einen Tag nach den schrecklichen Ereignissen in der Yeondu High School, kehren vier Personen in die Schule zurück. Getrieben von Neugier und dem Wunsch, die ungelösten Rätsel zu klären, wagen sie sich in das verlassene Gebäude. Doch was sie erwartet, übersteigt ihre schlimmsten Albträume.

White Day 2: The Flower That Tells Lies kombiniert Elemente des Horror-, Rätsel- und Action-Adventure-Genres. Spieler müssen sich ihrer Umgebung bewusst sein, Rätsel lösen, vor furchterregenden Gegnern fliehen und versuchen, die Wahrheit hinter den Ereignissen aufzudecken. Die Geschichte wird in drei miteinander verbundenen Episoden erzählt, die jeweils einen anderen Charakter in den Mittelpunkt stellen.

Mit mehr als 14 möglichen Enden bietet das Spiel eine beeindruckende Vielfalt an Story-Verläufen. Ein exklusiver Bonus-DLC erweitert dein Spielerlebnis um 7 neue Outfits, darunter den authentischen koreanischen Hanbok und einen humorvollen Hausmeister-Trainingsanzug für deine Wachen.