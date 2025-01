Xbox: Der Game Pass führt zu dramatischeren Verlusten als bisher angenommen

Obwohl der Game Pass mit über 34 Millionen Abonnenten ein beachtliches Wachstum erreicht hat, stagniert die Dynamik laut Dring in letzter Zeit. Die Einführung von Call of Duty: Black Ops 6 im Game Pass brachte zwar neue Spieler ins Xbox-Ökosystem, doch ob dies langfristig Vorteile für kleinere Titel bringt, bleibt fraglich. Womöglich das Argument, warum sich Sony gegen den Game Pass wehrt.

Die Veröffentlichung eines Spiels im Jahr 2024/2025 gleicht einem Hürdenlauf. Der Markt ist überflutet, und es wird immer schwieriger, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Hier könnte Game Pass als Entdeckungsplattform glänzen. Spieler, die sonst nur Call of Duty spielen, könnten durch den Dienst auf neue Genres aufmerksam werden. Dennoch bleibt das Problem, dass nicht alle Spiele profitieren – insbesondere Indie-Entwickler, die es nicht in den Game Pass schaffen.

Der Xbox Game Pass sorgt erneut für hitzige Diskussionen in der Gaming-Branche. Laut Christopher Dring, ehemaliger Leiter von GamesIndustry.biz, müssen Entwickler, die ihre Spiele über den Dienst veröffentlichen, mit dramatischen Verlusten bei den Premium-Verkäufen rechnen. Bis zu 80 Prozent dieser Verkäufe auf Xbox könnten dadurch verloren gehen, so Dring in einer kürzlichen Frage-und-Antwort-Runde. Doch wie schädlich ist Game Pass wirklich, und gibt es möglicherweise auch positive Effekte?

