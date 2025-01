Assassin’s Creed Shadows: Vorbesteller erhalten kostenlos über 10 Stunden Gameplay extra

Ob Ubisoft hier wirklich die Spieler ins Zentrum stellt oder nur die eigene Bilanz aufpolieren will, sei dahingestellt. Fest steht: Wer Assassin’s Creed Shadows vorbestellt, wird mit einer spannenden Erweiterung belohnt. Es bleibt abzuwarten, ob Claws of Awaji die hohen Erwartungen erfüllen kann – oder ob das Spiel selbst die Kritiker doch noch überzeugt.

Ubisoft ist bekannt für seine Monetarisierung, was sich in zahlreichen Mikrotransaktionen und kostenpflichtigen Inhalten in der Assassin’s Creed-Serie widerspiegelt. Mit diesem Angebot versucht der Publisher offensichtlich, potenzielle Käufer zu motivieren, das Spiel frühzeitig vorzubestellen. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig: Nach zuletzt positiveren Previews scheint Ubisoft die Gunst der Stunde nutzen zu wollen, um den Vorverkauf anzukurbeln.

