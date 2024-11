Back 4 Blood 2: neue Hinweise auf laufende Entwicklung

Jetzt wird es spannend: Jesse Hutch, Schauspieler und Stuntman, der bereits bei der Bewegungserfassung für Back 4 Blood beteiligt war, listet in seinem Lebenslauf (via Mp1st ) ein Projekt mit dem Titel „Gobi 2“ unter Turtle Rock Studios auf. Fans werden hier hellhörig: Back 4 Blood trug vor seiner Veröffentlichung ebenfalls den Codenamen „Gobi“. Das macht die Verbindung zwischen „Gobi 2“ und einer möglichen Fortsetzung nahezu offensichtlich.

Zombie-Fans aufgepasst: Ein potenzieller Nachfolger des Koop-Shooters Back 4 Blood scheint in Arbeit zu sein! Laut Hinweisen arbeitet Turtle Rock Studios an einem Projekt mit dem Codenamen „Gobi 2“ – und alles deutet darauf hin, dass es sich um Back 4 Blood 2 handeln könnte.

