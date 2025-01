Das Jahr der Schlange in GTA Online – Feiert mit Stil und Action

Überall in Los Santos sind die neuen Yuan-Bao-Sammelobjekte verstreut. Sammelt alle 36 Münzen, um GTA$, RP und das exklusive goldene Santo-Capra-Schlangenoutfit zu erhalten. Doch beeilt euch – dieses Event endet am 12. Februar!

Drei brandneue Mond-Neujahr-Stuntrennen bringen euch mit atemberaubendem Feuerwerk und dekorativen Papierlaternen in die richtige Stimmung. Zeigt euer Können und kassiert doppelte GTA$ und RP! Und das ist erst der Anfang: Wer in einem dieser Rennen teilnimmt, schaltet ein limitiertes Mond-Neujahr-Design für den Maibatsu Penumbra FF frei.

What do you think?