Exit 8 – TOHO kündigt Realfilm zum Kultspiel an – Premiere 2025

„Exit 8“ ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC über Steam erhältlich. Die Realverfilmung könnte dem Spiel zu noch mehr Popularität verhelfen und es in den Olymp der Videospiel-Adaptionen katapultieren. Ob der Film jedoch an den Erfolg des Spiels anknüpfen kann, wird sich zeigen.

„ Exit 8 “ ist ein faszinierendes Abenteuer, bei dem Spieler in einer endlosen Schleife aus geheimnisvollen Fluchträumen gefangen sind. Trotz des minimalistischen Konzepts ohne klassische Handlung hat der Titel weltweit über 1,4 Millionen Downloads erreicht und sich zu einem Überraschungserfolg entwickelt. Kein Wunder also, dass TOHO das Potenzial für eine Verfilmung erkannt hat.

TOHO hat die Realverfilmung des gefeierten Spiels „Exit 8“ angekündigt , das im November 2023 erstmals veröffentlicht wurde. Die Premiere ist für das Jahr 2025 geplant, was Fans des Spiels in helle Aufregung versetzen dürfte.

