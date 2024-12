PlayStation Portal-Funktionen werden schrittweise erweitert, bekräftigt Sony

PlayStation Portal wurde vor etwas mehr als einem Jahr eingeführt, und trotz anfänglicher Skepsis hat sich das Gerät laut PlayStation-Chef Hideaki Nishino als „riesiger Erfolg“ erwiesen . In einem Gespräch mit der BBC betonte Nishino, dass Sony ständig verschiedene Optionen prüfe, wie Spieler auf neue und innovative Weise spielen können. Der Erfolg von PlayStation Portal bestätigt Sonys Strategie, innovative Lösungen für die Gaming-Community zu entwickeln und kontinuierlich an der Verbesserung bestehender Produkte zu arbeiten.

Im Interview mit GameFile erklärte Hiromi Wakai, Vice President of Product Management bei Sony Interactive Entertainment, dass diese schrittweise Erweiterung bewusst erfolgt, um den Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Sony wolle sicherstellen, dass Nutzer mit der Funktionalität und der Leistung der PlayStation Portal zufrieden sind, und daher werde das Unternehmen auf Basis des Feedbacks aus der Beta-Version „inkrementelle Schritte“ unternehmen. Dieser langsame, aber stetige Ausbau der Funktionen soll sicherstellen, dass das Gerät in der Nutzung effizienter und stabiler wird.

