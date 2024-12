GTA 6 – Die neueste Trailer-Theorie – warum der 27. Dezember im Fokus steht

Gerüchte und Theorien um den zweiten Trailer von “GTA 6” brodeln wie nie zuvor. Ein neues Datum macht die Runde – der 27. Dezember. Doch ist das wirklich ein Hinweis von Rockstar Games oder nur eine weitere Fantasie übermotivierter Fans?

Es ist über ein Jahr her, dass der erste Trailer zu “GTA 6” veröffentlicht wurde. Seitdem hat Rockstar Games eisernes Schweigen über weitere Updates bewahrt. Dieses Schweigen hat die kreative Energie der Fans in ungeahnte Höhen getrieben. Dabei ist eine aktuelle Theorie besonders laut: Rockstar Games soll bewusst die Zahl 27 in seinen Social-Media-Posts und Marketing-Materialien versteckt haben, um auf den Release des zweiten Trailers hinzuweisen.

Zahlenspiele oder gezielte Hinweise?

Der Ursprung dieser Theorie, die sich unter anderem auf Reddit verbreitet, liegt in einem Bild, das Rockstar Games kürzlich teilte. Darauf zu sehen: Ein Auto mit dem Nummernschild „6DW31980“. Rechnet man die Zahlen zusammen, ergibt sich 27. Zufall? Die Theorie geht weiter: D und W, der vierte und 23. Buchstabe im Alphabet, ergeben ebenfalls 27. Dazu kommen Hinweise wie ein Hubschrauber mit der Zahl 27 oder ein Instagram-Post, in dem die Zahl auffällig positioniert wurde. An anderer Stelle wurde ein Timecode im ersten Trailer gefunden, der mit einer ähnlichen Berechnung ebenfalls auf die 27 verweist.

🚨🚨GTA VI TRAILER 2 WAS INSIDE TRAILER 1!!🤯



RELEASE OF GTA 6 TRAILER 2 DECEMBER 27 2024 !! 🎉



🔥🔥HERE WE GO AGAIN🔥🔥#GTA6 #GTAVI #RockstarGames @RockstarGames pic.twitter.com/GT0XLbfqV0 — TREVOR4REAL (@TREVORTRAILER) December 22, 2024

Für viele Fans ist die Botschaft klar: Der zweite Trailer erscheint am 27. Dezember. Doch derartige Spekulationen sind nicht neu, und bisher hat sich keine der Theorien bewahrheitet. Warum sollte es diesmal anders sein? Zumal das Datum in der traditionellen Weihnachtspause der Branche liegt, in der auch Rockstar Games etwas runterfährt. Und wer sagt, dass überhaupt Dezember gemeint sein könnte?

Aber, es ist eben Rockstar Games

Rockstar Games ist bekannt für seine kryptischen Marketing-Strategien. Möglich, dass die Entwickler tatsächlich subtile Hinweise streuen. Ebenso denkbar ist jedoch, dass sie sich einfach einen Spaß daraus machen, die Community mit vermeintlichen Codes zu verwirren.

Egal, ob am 27. Dezember ein Trailer erscheint oder nicht – die Fans sollten ihre Erwartungen im Zaum halten. Sollte der Trailer wirklich veröffentlicht werden, könnte er endlich einen Blick auf das Gameplay oder die mutmaßlichen zwei Protagonisten gewähren. Vielleicht wird sogar ein Release-Datum enthüllt – doch das wäre für Rockstar-Verhältnisse fast schon zu großzügig.

Bis dahin bleibt die GTA-Community im Spekulationsfieber, und Rockstar Games dürfte sich ins Fäustchen lachen. Ob der 27. Dezember tatsächlich ein historisches Datum wird, bleibt abzuwarten.