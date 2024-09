Palworld für PS5 angekündigt, erscheint bereits heute

Pocketpair hat Palword offiziell für PS5 beim State of Play angekündigt, das zur Überraschung schon heute verfügbar sein wird. Spekulationen um den PS5-Release gibt es schon länger und wurden auch nicht von der Nintendo-Klage aufgehalten.

Palworld ist ein einzigartiges Open-World-Spiel, in dem Spieler eine riesige Welt voller Kreaturen namens „Pals“ erkunden können. Diese Pals ähneln in vielerlei Hinsicht klassischen Taschenmonstern, aber das Gameplay von Palworld hebt sich deutlich von anderen Spielen ab. Im Spiel hast du die Möglichkeit, Freundschaften mit Pals zu schließen, sie zu trainieren, zu fangen und für verschiedene Aktivitäten zu nutzen. Doch die Welt von Palworld ist nicht nur ein fröhlicher Ort – es gibt auch dunklere Elemente. Einige Spieler nutzen Pals nicht nur als Begleiter, sondern auch als Arbeitskräfte in Fabriken oder für den Kampf. Dieses moralisch ambivalente Feature verleiht dem Spiel eine unerwartete Tiefe.

Palworld: Das Pokémon mit Waffen

Die grafische Gestaltung von Palworld kombiniert eine farbenfrohe, lebendige Welt mit teilweise ernsthaften und intensiven Momenten. Spieler können in das Spiel sowohl alleine als auch im Mehrspielermodus eintauchen. Die offene Spielwelt bietet vielfältige Aktivitäten wie das Erkunden, Bauen, Handwerken und Kämpfen. Eine Besonderheit des Spiels ist der dynamische Wechsel zwischen ruhigen Momenten des Lebens in der Natur und den chaotischen Auseinandersetzungen in gefährlichen Gebieten.

Ein weiteres zentrales Merkmal des Spiels ist die Möglichkeit, Waffen zu nutzen und Ressourcen zu managen, was dem Spiel eine strategische Ebene hinzufügt. Spieler müssen gut abwägen, wie sie ihre Pals einsetzen und welche Herausforderungen sie als Nächstes angehen. Insgesamt bietet Palworld eine ungewöhnliche Mischung aus Kreaturensammlung, Überleben und Strategie, die sowohl Fans von Abenteuerspielen als auch von Management-Games ansprechen dürfte.

Palworld vereint inzwischen über 25 Millionen Spieler hinter sich und gilt als echtes Phänomen unter den Spielen in diesem Jahr. Auf PS5 kostet Palword 28,99 EUR und ist ab sofort im PlayStation Store verfügbar.