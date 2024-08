PS VR2 am PC: Erste Erfahrungsberichte sind überzeugend

Allgemein wird das Headset denjenigen empfohlen, die es wirklich haben wollen, oder denjenigen, die bereits eine PS5 besitzen, um das volle Potenzial ausschöpfen zu können. Andernfalls gibt es unter PC VR-Headsets andere Optionen in der gleichen Preisklasse. Hier sollten sich User zunächst Gedanken machen, in welchem Ökosystem sie sich hauptsächlich bewegen und ihre Hardware danach ausrichten.

Der PC-Support kann derzeit als Beta-Version getestet werden und ist laut einem Video eines französischen Youtubers in allen Aspekten überzeugend. Dies schließt das Tracking ein, die Bildqualität und das Setup im Allgemeinen. Im Video ist erstmals aus die Adapterbox zu sehen, die für PS VR2 am PC benötigt wird. Der einzig negative Punkt, der erwähnt wird, ist, dass sich PS VR2 nur meiner Kabelverbindung am PC nutzen lässt. Die Gründe dafür wurden schon ausreichend diskutiert und werden mit der Adapterbox nicht unbedingt entkräftet.

