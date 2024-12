Test Drive Unlimited Solar Crown: Exklusive PS5-Testversion startet bald

Die kostenlose Testversion ist die perfekte Gelegenheit, um einen frischen Eindruck von Test Drive Unlimited Solar Crown zu gewinnen. Seit dem Release wurde das Spiel erheblich verbessert, mit hunderten Optimierungen in Grafik und Gameplay . Besonders PS5 Pro-Spieler können sich über den optimierten Support für die Konsole freuen, was das Spielerlebnis auf ein neues Level hebt. Zudem gibt es eine spannende Roadmap , die noch viele weitere Features und Herausforderungen verspricht.

Die neueste Erweiterung von Test Drive Unlimited Solar Crown bringt die Spieler nicht nur zurück auf die vertrauten, sonnenverwöhnten Straßen Ibizas , sondern auch in die hektische Metropole von Hong Kong Island. Beide Umgebungen wurden detailgetreu nachgebildet, was das Spiel zu einem Hotspot für Entdeckungen macht. Dabei gibt es keine Zeitlimits – eine willkommene Abwechslung für Spieler, die einfach nur in Ruhe die Gegend durchstreifen wollen. Ob durch malerische Strände, lebendige Stadtviertel oder zu berühmten Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale von Eivissa und dem Hafen – Test Drive Unlimited Solar Crown bietet eine Vielfalt an Erlebnissen, die es zu entdecken gilt.

