Werden Handheld-Konsolen das nächste Schlachtfeld der Gaming-Industrie?

Sony und Microsoft haben unterschiedliche, aber sich überschneidende Ziele im Handheld-Bereich. Für Sony geht es darum, wieder Boden in Märkten wie Japan gutzumachen, wo die Switch unangefochten dominiert. Die Kombination aus mobiler Nutzung und einer starken Spielebibliothek hat Nintendo einen Vorteil verschafft, den Sony nun angreifen will.

Dieser Strategiewechsel ist auch eine Reaktion auf das nachlassende Interesse an 5G und Cloud-Streaming. Obwohl diese Technologien weiterhin Nischenmärkte bedienen, hat sich gezeigt, dass sie nicht in der Lage sind, lokal betriebenes Gaming abzulösen. Fortschritte in der lokalen Verarbeitung und Speicherung überholen die Netzwerkgeschwindigkeiten schlichtweg.

Die Nintendo Switch ist ein Phänomen, das nicht nur den Erfolg tragbarer Konsolen wiederbelebt, sondern auch den Markt umdefiniert hat. Parallel dazu hat das Steam Deck den PC-Handheld-Bereich revolutioniert und gezeigt, dass leistungsstarke, tragbare Gaming-Plattformen eine lukrative Nische besetzen können. Es ist kein Zufall, dass sowohl Sony als auch Microsoft in diesen Markt drängen, in dem sie einst dominierende Positionen hatten.

Der Handheld-Markt erlebt ein überraschendes Revival, insbesondere mit leistungsstarken Geräten, die sich auf dem Niveau von Spielkonsolen bewegen. Kaum hatte Microsoft seine Pläne für ein Handheld-Xbox-Gerät bestätigt, kamen Berichte , dass auch Sony an einem tragbaren Gerät arbeitet. Sollte dies Realität werden, wäre es Sonys erster Versuch im Handheld-Markt seit dem unrühmlichen Ende der PS Vita vor einigen Jahren. Aber warum jetzt, und was bedeutet das für die Zukunft des Gamings? Der Branchenanalyst Rob Fahey von GamesIndustry glaubt , dass der Handheld-Markt das nächste große Schlachtfeld zwischen Sony, Microsoft und Nintendo wird.

What do you think?