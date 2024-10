Wuchang: Fallen Feathers – Ein paar Eindrücke im neuen Trailer

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Wuchang, einer erfahrenen Piratenkriegerin, die an Amnesie leidet. Sie muss sich nicht nur ihrer rätselhaften Vergangenheit stellen, sondern auch der unheilvollen Ornithropie-Krankheit, die sie heimsucht. Auf ihrer Reise erkundet sie die finsteren Tiefen von Shu, erweitert ihr Waffenarsenal und erlernt neue Fähigkeiten, die sie von ihren gefallenen Gegnern erbeutet. Ihr Ziel ist es, die Wahrheit hinter Wuchangs Fluch aufzudecken und Shu den ersehnten Frieden zu bringen – das Schicksal liegt in ihren Händen.

