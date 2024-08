Neuerscheinungen & Demos: Das sind die Spiele-Highlights des Wochenendes

Ein neues Wochenende steht vor der Tür und bietet erneut die Gelegenheit, sich in Ruhe dem ein oder anderen Spiel ausgiebig zu widmen. Wir haben erneut 3 Tipps für euch, die einen Blick wert sind.

Interessant ist das jüngste Update für The Texas Chain Saw Massacre, das einen brandneuen Museum-Mode erhalten hat. Statt nervenaufreibender Matches lässt sich darin das Haus und das Grundstück der Sawyer-Familie in Ruhe erkunden.

Das beinhaltet auch einige Rätsel, eine Fototour und viele spannende Infos zum Spiel, der Entwicklung und dem Franchise insgesamt. So erhalten Spieler exklusive Einblicke von Regisseur Tobe Hooper sowie den Schauspielern und der Crew, die am Originalfilm mitgewirkt haben. Die Interviews beleuchten die Herausforderungen und kreativen Entscheidungen, die während der Produktion getroffen wurden, und ermöglichen es den Spielern, ein tieferes Verständnis für die Entstehung dieses Horrorklassikers zu gewinnen.

Visions of Mana Demo

Lohnenswert ist außerdem die Demo zu Visions of Mana, die Square Enix Anfangs der Woche veröffentlicht hat. Die Demo ermöglicht es, die ersten Stunden des Spiels zu erleben, einschließlich der Einführung in die Hauptfiguren und die zentrale Handlung. Diese umfasst auch das dynamische Kampfsystem und die weitläufigen Landschaften, die für die Mana-Serie typisch sind.

Ein Highlight der Demo ist die Möglichkeit, schon jetzt verschiedene Charakterklassen auszuprobieren und deren einzigartige Fähigkeiten zu entdecken. Dies gibt einen Vorgeschmack darauf, wie sich die individuellen Spielstile entwickeln lassen, wenn das volle Spiel veröffentlicht wird. Wer die Demo spielt, kann außerdem drei exklusive Items für die Vollversion freischalten.

Star Wars: Bounty Hunter

Wer auf der Suche nach einem echten Klassiker ist, sollte einen Blick auf Star Wars: Bounty Hunter werfen, das für die aktuellen Konsolen umgesetzt wurde.

Star Wars: Bounty Hunter lässt den Spieler in die Rolle des Kopfgeldjägers Jango Fett schlüpfen. Die Story ist in der Zeit vor den Ereignissen von Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger angesiedelt, in der der Kopfgeldjäger von Count Dooku angeheuert wird, um die gefährliche Dunkle Jedi Komari Vosa aufzuspüren und zu eliminieren. Im Verlauf des Spiels entdeckt Jango, dass Dooku ihn für eine viel größere Aufgabe testet: der genetische Vorläufer der Klonkrieger zu werden.

Das Gameplay von Star Wars: Bounty Hunter kombiniert Third-Person-Shooter-Mechaniken mit Plattform-Elementen und bietet dem Spieler eine Vielzahl von Waffen und Gadgets. Jango Fett selbst ist mit seinen ikonischen Blasterpistolen, einem Jetpack, Flammenwerfern, Seilwerfern und anderen Gadgets ausgestattet, die ihm helfen, Gegner zu besiegen und Rätsel zu lösen.

Valorant startet voll durch

Nach einer Beta-Phase ist ab sofort auch der 5-gegen-5-Taktikshooter Valorant verfügbar. Hier stehen Können, hohe Einsätze und intensives kompetitives Gameplay im Mittelpunkt. Zwei Teams mit jeweils fünf Spielern treten gegeneinander an, um in einem abwechselnden Angriffs- und Verteidigungsmodus die Mehrheit der insgesamt 24 Runden zu gewinnen.

Valorant ist in einer nahen Zukunft auf einer alternativen Erde angesiedelt, auf der die Spieler aus einer internationalen Auswahl von Agent wählen. Diese Agenten repräsentieren verschiedene Regionen und Kulturen der realen Welt und verfügen über einzigartige taktische Fähigkeiten, darunter das Sammeln von Informationen, dem Ausbau von Positionen, der Überwachung von Gegnern, der Eroberung verteidigter Stellungen und der Sicherung von Schlüsselbereichen. Der geschickte Einsatz dieser Fähigkeiten kann den Ausgang eines Matches entscheidend beeinflussen und ermöglicht eine Vielzahl taktischer Manöver.

Valorant ist als Free-2-Play verfügbar.