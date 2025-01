The Elder Scrolls 4: Oblivion Remake – Release-Zeitraum eingegrenzt?

Die Erwartungen an das Remake sind hoch, insbesondere da der jüngste Xbox Developer_Direct keinerlei Informationen dazu bot. Sollte der angepeilte Release-Zeitraum jedoch stimmen, könnten bald erste offizielle Details folgen. Fans des Originals dürfen sich jedenfalls auf eine modernisierte Rückkehr nach Cyrodiil freuen – und das möglicherweise schon in wenigen Monaten.

Das gefeierte Open-World-Action-RPG The Elder Scrolls 4: Oblivion könnte schon bald in einer komplett überarbeiteten Version erscheinen. Laut neuen Gerüchten plant Bethesda in Zusammenarbeit mit Virtuos die Veröffentlichung des Remakes für PC und aktuelle Konsolen. Der Launch soll, wie Insider Tom Warren in seinem The Verge-Newsletter berichtet , im späten Frühjahr oder frühen Sommer 2025 erfolgen.

What do you think?